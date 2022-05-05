Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Город не может поставлять уголь из-за оккупации русскими военными.

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К сожалению, остановка работы – вынужденный шаг. На предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности,

– отметил мэр.

Постоянные боевые действия на юге страны, а также разрушенные мосты и отдельные участки железной дороги существенно усложняют логистику.

Как это повлияет на жителей

Мэр Энергодара заверил, что население города будет в дальнейшем получать коммунальные услуги, несмотря на остановку работы ТЭС. Жители в дальнейшем будут получать электроэнергию, тепло и горячее водоснабжение. Правда, горячая вода может снизиться на несколько градусов.

Работников Запорожской ТЭС временно перевели на вынужденный простой, пока не решится проблема с углем. "Такой результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, до чего они могут дотянуться", – подчеркнул Орлов.

Напомним, что мэр Энергодара уехал в Запорожье и оттуда управляет городом. Он сделал это для того, чтобы оккупанты не препятствовали принятию важных решений по функционированию коммунальных учреждений жизнеобеспечения города. А руководителям Запорожской АЭС оккупанты не позволяют выехать.

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