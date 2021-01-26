Концессия аэропортов и вокзалов – отказались ли от идеи: ответ Криклия
В правительстве ранее предлагали передать в концессию 4 крупнейших аэропорта Украины. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, пока что эти процессы поставили на паузу.
Источник: "РБК-Украина"
О возможной концессии аэропортов и вокзалов Криклий рассказал в интервью.
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С концессией аэропортов решили подождать
Мы эти события не активизировали, поскольку концессия – это как торговая площадка, как фондовая биржа. В хороший период ты можешь продать за дорого, а в не очень хороший период ты можешь продать за бесценок. Нам бы не хотелось дешево отдавать,
– отметил Криклий.
Пауза с передачей в концессию, по словам чиновника, будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится авиация после пандемии.
Другая ситуация с теми аэропортами, которые находятся в регионах на балансе общин. Они должны искать постоянных стратегических партнеров. Поэтому теперь Мининфраструктуры ведет переговоры с возможными концессионерами.
Какова ситуация с возможной концессией вокзалов
Движение вперед происходит с концессией вокзалов – пока таких 6. Среди них – Киевский вокзал.
Мы пришли к мнению, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем в концессии передавать не в одиночку, а неким набором. Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один небольшой вокзал,
– объяснил министр.
Такая схема позволит находить концессионера, который заинтересован в большом вокзале, малый ему достанется в придачу.
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Что позволит концессия вокзалов:
- Превратить вокзалы в торгово-зонированный комплексы.
- Получить прозрачные поступления от вокзалов.
- Оптимизировать численность персонала.
Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалы. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Этии объекты еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это логично, учитывая локацию,
– рассказал Криклий.
Также в Мининфраструктуры планируют не останавливаться на вокзалах, а изучить возможность относительно других объектов.
Что такое концессия?
Это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам. Договор заключается на платной и срочной основе. А концессионер берет на себя ответственность по созданию или управлению объектом концессии.
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