В правительстве ранее предлагали передать в концессию 4 крупнейших аэропорта Украины. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, пока что эти процессы поставили на паузу.

Источник: "РБК-Украина"

О возможной концессии аэропортов и вокзалов Криклий рассказал в интервью.

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С концессией аэропортов решили подождать

Мы эти события не активизировали, поскольку концессия – это как торговая площадка, как фондовая биржа. В хороший период ты можешь продать за дорого, а в не очень хороший период ты можешь продать за бесценок. Нам бы не хотелось дешево отдавать,

– отметил Криклий.

Пауза с передачей в концессию, по словам чиновника, будет продолжаться до тех пор, пока не восстановится авиация после пандемии.

Другая ситуация с теми аэропортами, которые находятся в регионах на балансе общин. Они должны искать постоянных стратегических партнеров. Поэтому теперь Мининфраструктуры ведет переговоры с возможными концессионерами.

Какова ситуация с возможной концессией вокзалов

Движение вперед происходит с концессией вокзалов – пока таких 6. Среди них – Киевский вокзал.

Мы пришли к мнению, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем в концессии передавать не в одиночку, а неким набором. Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один небольшой вокзал,

– объяснил министр.

Такая схема позволит находить концессионера, который заинтересован в большом вокзале, малый ему достанется в придачу.

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Что позволит концессия вокзалов:

Превратить вокзалы в торгово-зонированный комплексы.

Получить прозрачные поступления от вокзалов.

Оптимизировать численность персонала.

Обратите внимание! Что до вокзалов, то вскоре будут проводить заключительные процедуры технико-экономической оценки этих объектов. Конкурсы запустят еще в 2021 году.

Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалы. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Этии объекты еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это логично, учитывая локацию,

– рассказал Криклий.

Также в Мининфраструктуры планируют не останавливаться на вокзалах, а изучить возможность относительно других объектов.