В конце 2021 года может быть потребность во заимствованиях, – министр Марченко

19 октября 2021 , 16:06
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Источник:

24 канал

Украина с начала 2021 года благодаря удачному выполнению доходной части имела незначительную потребность во заимствованиях. Однако в конце года ситуация может измениться.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. По его словам, в течение последних 10 месяцев Украина ритмично проводила все необходимые расходы.

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Впрочем, как рассказал Марченко, близится конец года. Как правило, в этот период концентрируется большинство капитальных расходов, поэтому Украине необходимо выполнять статьи финансирования.

То есть частично выполнить те обязательства, которые есть в бюджете, и перекрыть все расходы, на которые у нас не хватает доходов, путем заимствований,
 –  заявил министр.

Обратите внимание! Депутаты увеличили государственный бюджет сразу на 40 миллиардов гривен. Соответствующее решение они приняли 8 октября на заседании Верховной Рады.

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Марченко рассказал о потребности Украины во заимствованиях: смотрите видео

Финансовая помощь Украине: последние новости

  • Министерство финансов Украины до конца 2021 года ожидает получить деньги от Евросоюза по программе макрофинансовой помощи.
  • Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда уже в октябре – декабре 2021 года.
  • Бывший исполнитель обязанности министра экономического развития Павел Кухта заявил, что вопрос долгов Украины является проблемой публичной дискуссии. По его словам, сейчас государство не находится в критическом положении.
Автор: Тетяна Кійовська