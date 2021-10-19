Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. По его словам, в течение последних 10 месяцев Украина ритмично проводила все необходимые расходы.
К теме В Кабмине хотят в сентябре погасить госдолг деньгами от МВФ
Впрочем, как рассказал Марченко, близится конец года. Как правило, в этот период концентрируется большинство капитальных расходов, поэтому Украине необходимо выполнять статьи финансирования.
То есть частично выполнить те обязательства, которые есть в бюджете, и перекрыть все расходы, на которые у нас не хватает доходов, путем заимствований,
– заявил министр.
Интересно 650 миллиардов от МВФ на восстановление экономики: как их распределят между странами
Марченко рассказал о потребности Украины во заимствованиях: смотрите видео
Финансовая помощь Украине: последние новости
- Министерство финансов Украины до конца 2021 года ожидает получить деньги от Евросоюза по программе макрофинансовой помощи.
- Украина может получить следующий транш от Международного валютного фонда уже в октябре – декабре 2021 года.
- Бывший исполнитель обязанности министра экономического развития Павел Кухта заявил, что вопрос долгов Украины является проблемой публичной дискуссии. По его словам, сейчас государство не находится в критическом положении.