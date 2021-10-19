Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. По его словам, в течение последних 10 месяцев Украина ритмично проводила все необходимые расходы.

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Впрочем, как рассказал Марченко, близится конец года. Как правило, в этот период концентрируется большинство капитальных расходов, поэтому Украине необходимо выполнять статьи финансирования.

То есть частично выполнить те обязательства, которые есть в бюджете, и перекрыть все расходы, на которые у нас не хватает доходов, путем заимствований,

– заявил министр.

Обратите внимание! Депутаты увеличили государственный бюджет сразу на 40 миллиардов гривен. Соответствующее решение они приняли 8 октября на заседании Верховной Рады.

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Марченко рассказал о потребности Украины во заимствованиях: смотрите видео

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