На одного взрослого белоруса приходится 4 700 долларов долга. В 2020 году долг существенно вырос из-за пандемии и проблем в экономике.

2020 год стал настоящим испытанием для Беларуси, которую кроме коронавируса, охватили еще и массовые протесты из-за сфальсифицированных выборов. Одним из последствий политической нестабильности и пандемии стал стремительный рост государственного долга Беларуси.

В материале Экономики 24 рассказываем кому и сколько задолжали белорусы и сравниваем с украинскими реалиями.

Важно Долги Украины в 2021: сколько и как придется отдавать

Какой долг у Беларуси

По состоянию на 1 декабря 2020 года государственный долг Беларуси вырос до 56,26 миллиарда белорусских рублей. Это 36,2% от ВВП. Для сравнения государственный долг Украины выше: в 2019 году он был более 50% от ВВП.

Как белорусский долг, так и украинский опасны для государства. Ведь, по исследованиям МВФ, безопасным долгом считают тот, который не превышает 35% от ВВП.

Однако сухие цифры и соотношение к ВВП мало о чем говорят большинству украинцев, поэтому интереснее понять сколько же денег "должен" каждый гражданин.

На одного белоруса приходится 2 900 долларов долга, а если разделить только между трудоспособным населением, то – 4 700 долларов. Если разделить долги Украины на все население, то это 1 900 долларов на человека.

Кому должны белорусы

Зависимость от России

Государственный долг подразделяется на внутренний и внешний.

Внешний государственный долг – это то, что Беларусь задолжала перед другими государствами, международными организациями и тому подобное.

По данным Министерства финансов Беларуси по состоянию на 1 декабря 2020 года внешний долг составлял 18,15 миллиарда долларов или 30% к ВВП.

Большая половина внешнего долга Беларуси перед Россией.

В течение января-ноября 2020 года из всех погашений почти 45% пошли на обслуживание долга перед правительством России и российскими банками, еще треть – перед Китаем. Значительную долю Беларусь гасила перед Евразийским фондом стабилизации и развития (соучредителем которого является).

Структура внешнего долга четко отражает внешнеполитический вектор. Доля задолженности перед западными партнерами незначительна: всего 0,18% из погашенных в 2020 году долгов вернулись в США и 0,19% в Европейский банк реконструкции и развития.

Однако в 2020 году Беларусь больше привлекла денег не от России, а от размещения облигаций на внешних рынках. К слову, Украина также пользовалась таким инструментом, чтобы привлекать деньги.

Уязвимость к валютным колебаниям

Внутренний государственный долг – это то, что Беларусь задолжала перед владельцами государственных ценных бумаг и другими кредиторами.

По состоянию на 1 декабря 2020 года такой долг достигал 9,36 миллиардов долларов. В прошлом году Беларуси удалось привлечь меньше денег путем размещения облигаций, нежели она погасила. Страна привлекла 307,2 миллиона долларов и еще 300 миллионов рублей. А погасила вдвое больше.

Однако внутренний долг все равно вырос, частично из-за девальвации рубля. Доллар с 2,11 белорусских рублей вырос за год до 2,57 рублей. Это обесценивание для рубля более чем 20%. Поэтому и увеличился внутренний долг, который почти весь номинирован в иностранной валюте: более половины в долларах, треть в евро. И всего около 11% – в белорусских рублях.

Обратите внимание, что одной из самых важных задач Министерства финансов Украины является увеличение доли долга, номинированного в гривне. Для Украины, где валютные колебания уже привычность, это актуальная проблема.

Что известно об экономике Беларуси

Беларусь позиционирует себя как экспортно ориентированное государство. Внутренний рынок довольно мал в связи с низкой численностью населения. Поэтому страна продает то, что производит в избытке. Однако, в 2019 году Беларусь больше купила, чем продала.

В Беларуси отдельно выделяют реэкспорт, то есть вывоз ранее ввезенных в страну товаров с целью перепродажи. Такими товарами часто является сырье, энергоносители, продукты питания. В Беларуси их могут перепаковать или даже отвезти в другую страну без каких-либо изменений. Иногда закуплены за рубежом товары сразу везут в страну назначения без ввоза в Беларусь.

Основным торговым партнером Беларуси стабильно остается Россия. Экономика страны полностью зависит от своего соседа, что Россия использует как давление. К примеру, в начале 2020 года Россия временно перекрыла поставки нефти в Беларусь.

Интересно Богаче ли белорусы украинцев: уровень зарплаты, пенсии и ВВП

Отсутствие реформ сдерживает развитие Беларуси. Еще в 2019 году экономика Беларуси приостановила свое развитие, добавив всего 1,2% к ВВП. Это низкий показатель. Даже в таких высокоразвитых странах как Германия, Великобритания или США темпы роста выше (чем более развита страна, тем медленнее темпы роста присущи ее экономике).

Поэтому видно, что экономика Беларуси уже начала стагнировать задолго до пандемии. Фабиан Немиц с Trade & Invest (GTAI) в интервью DW рассказал, что Беларуси необходимо:

либерализовать экономику;

расширить пространство для частного бизнеса;

провести рыночные реформы;

повысить эффективность госкомпаний.

Беларуси давно уже нужны структурные реформы. Кризис еще больше усилил давление на экономическую модель: государственные финансы оказались в затруднительном положении, спрос на белорусские товары за рубежом падает, экономическое положение государственных концернов ухудшается,

– рассказал эксперт.

Эксперт добавил, что разрыв между уровнем жизни в Беларуси и Польше и странах Балтии растет с каждым годом. Дополнительное давление идет со стороны России, которая сокращает субсидии Беларуси. А белорусская нефтехимия, которая обеспечивала в 2014-2018 годах примерно четверть экспортных доходов, теряет свои конкурентные преимущества.

О протестах в Беларуси, которые до сих пор продолжаются, читайте по ссылке.