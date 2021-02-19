Верховная Рада отдала на доработку законопроект №3097, согласно которому любой украинец сможет рассчитывать на компенсацию за неправильно начисленную стоимость коммунальных услуг. В рамках нового законопроекта потребители услуг могут получить компенсацию в десятикратном размере.

Основания для законопроекта

Потребность в законопроекте №3097 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" возникла по ряду причин, а именно:

Ложные начисления в платежках по поставкам природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, которые приобрели массовый характер.

Операторы предоставления услуг безответственно и с нарушением законодательства насчитывают к уплате завышенную стоимость.

Потребители услуг, которым пришли ошибочные расчетные документы вынуждены годами доказывать неправильность начисленной стоимости за услуги.

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Цель законопроекта

Избавить потребителей от неправильных начислений стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг.

Введение санкций за неправомерно завышенные счета в платежках поставщиком услуг.

Инициировали законопроект два депутата от партии "Батькивчина" Сергей Власенко и Александр Абдулин.

Компенсация

Сума компенсации

Потребитель согласно новому законопроекту может рассчитывать на компенсацию в десятикратном размере от полной стоимости ложных начислений.

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию за неправильные начисления потребитель должен в судебном или внесудебном порядке доказать ошибочность коммунальных начислений, а именно, что:

стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах завышена,

начисленная с нарушением условий договора и (или) Закона,

не соответствует установленным тарифам и (или) установлена с нарушением порядка начислений.

В таком случае потребитель получит десятикратную компенсацию.

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