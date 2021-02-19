Компенсация украинцам через неверные коммунальные начисления: детали законопроекта
Верховная Рада отдала на доработку законопроект №3097, согласно которому любой украинец сможет рассчитывать на компенсацию за неправильно начисленную стоимость коммунальных услуг. В рамках нового законопроекта потребители услуг могут получить компенсацию в десятикратном размере.
Источник:Верховная Рада
Основания для законопроекта
Потребность в законопроекте №3097 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" возникла по ряду причин, а именно:
- Ложные начисления в платежках по поставкам природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, которые приобрели массовый характер.
- Операторы предоставления услуг безответственно и с нарушением законодательства насчитывают к уплате завышенную стоимость.
- Потребители услуг, которым пришли ошибочные расчетные документы вынуждены годами доказывать неправильность начисленной стоимости за услуги.
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Цель законопроекта
- Избавить потребителей от неправильных начислений стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг.
- Введение санкций за неправомерно завышенные счета в платежках поставщиком услуг.
Компенсация
Сума компенсации
Потребитель согласно новому законопроекту может рассчитывать на компенсацию в десятикратном размере от полной стоимости ложных начислений.
Как получить компенсацию
Чтобы получить компенсацию за неправильные начисления потребитель должен в судебном или внесудебном порядке доказать ошибочность коммунальных начислений, а именно, что:
- стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах завышена,
- начисленная с нарушением условий договора и (или) Закона,
- не соответствует установленным тарифам и (или) установлена с нарушением порядка начислений.
В таком случае потребитель получит десятикратную компенсацию.
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