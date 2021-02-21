В феврале правительство ввело выплату компенсации украинцам, которые пользуются электроотоплением. Поэтому людям уже перечислили 322 миллиона гривен.

Так, Министерство социальной политики уже перечислило компенсации для более 571 тысячи украинцев за потребленную в январе электроэнергию.

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Шмыгаль обещает, что государство не оставит граждан без поддержки.

Что известно о компенсациях за электроэнергию

Ранее Кабмин решил компенсировать части населения расходы из-за подорожания электроэнергии. Однако компенсации смогут получить те, кто пользуется электроотоплением.

Деньги выделят людям, которые проживают в домах, оборудованных электроотопительными установками; жителям многоквартирных домов, которые не газифицированы и где отсутствует централизованное теплоснабжение; многодетным семьям и детским домам семейного типа.

Для этого из спецфонда госбюджета предусмотрели 1,4 миллиарда гривен.

К слову, Шмыгаль отмечал, что для получения компенсаций не надо писать никаких справок. Их автоматически будут начислять на лицевые счета потребителей.

Обратите внимание! Кроме того, правительство установило предельную цену на газ: 6,99 гривны за кубометр газа и 1,79 гривны – за распределение. Она будет действовать до конца карантина.