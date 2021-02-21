Компенсации за электроотопление: какую сумму уже получили украинцы
В феврале правительство ввело выплату компенсации украинцам, которые пользуются электроотоплением. Поэтому людям уже перечислили 322 миллиона гривен.
Источник:фейсбук Дениса Шмыгаля
Так, Министерство социальной политики уже перечислило компенсации для более 571 тысячи украинцев за потребленную в январе электроэнергию.
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Шмыгаль обещает, что государство не оставит граждан без поддержки.
Что известно о компенсациях за электроэнергию
- Ранее Кабмин решил компенсировать части населения расходы из-за подорожания электроэнергии. Однако компенсации смогут получить те, кто пользуется электроотоплением.
- Деньги выделят людям, которые проживают в домах, оборудованных электроотопительными установками; жителям многоквартирных домов, которые не газифицированы и где отсутствует централизованное теплоснабжение; многодетным семьям и детским домам семейного типа.
- Для этого из спецфонда госбюджета предусмотрели 1,4 миллиарда гривен.
- К слову, Шмыгаль отмечал, что для получения компенсаций не надо писать никаких справок. Их автоматически будут начислять на лицевые счета потребителей.
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