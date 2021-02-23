Кабинет Министров Украины решил отсрочить начало выплат для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет в размере 400 гривен. Согласно документу, их перенесли с 1 июля на 1 октября 2021 года.

В то же время постановление предусматривает отмену нормы, согласно которой с 1 марта размер ежемесячных выплат будет увеличиваться на соответствующий коэффициент. Документ также устанавливает порядок перерасчета пенсий с 1 марта 2021 года.

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В частности, ежегодную индексацию проводят с применением коэффициента увеличения показателя средней зарплаты, который учитывают для исчисления пенсии, в размере 1,11.

Если размер повышения не достигает 100 гривен, то устанавливают ежемесячную доплату к пенсии.

Справка. Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг.