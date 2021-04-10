Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало Alibaba на 2,78 миллиарда долларов. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

Регулятор начал расследование в отношении компании Alibaba еще в конце 2020 года.

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На Alibaba наложили рекордный штраф

Принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,71 миллиарда юаней, что в целом составляет 18,23 миллиарда юаней,

– говорится в заявлении.

В долларах эта сумма составляет 2,78 миллиарда.

По информации следствия, Alibaba злоупотребляла своим положением на рынке и заставляла потребителя "пользоваться своими услугами без права выбора".

Что о штрафе говорили ранее

В марте 2021 года The Wall Street Journal прогнозировал, что антимонопольная власть Китая может наложить на Alibaba рекордно большой штраф.

Пока самым большим считают штраф в размере 975 миллионов долларов. Его в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm.

Обратите внимание! Основатель Alibaba Джек Ма длительное время конфликтует с китайскими властями. После одного из конфликтов он несколько месяцев не появлялся на публике.