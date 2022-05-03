Детальнее об этом решении рассказал журналистам представитель компании 2 мая. Однако в Европейском представительстве Tata Steel сделали подобное заявление еще в конце апреля. Следует заметить, что корпорация является крупнейшим импортером российского угля из всех компаний Индии.

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Все из-за влияния санкций

Корпорация объяснила использование альтернативных источников сырья прагматическими факторами. Мол, сейчас сделки с российскими поставщиками и банками "связаны с большой неопределенностью".

К этому привели наложенные на Россию международные санкции. Согласно отрицательному опыту первого квартала 2022 года, там решили покупать уголь у других стран.

Эксперты назвали еще одну причину

Журналисты Financial Times пообщались с несколькими экспертами в этой области. Специалисты считают, что причина отказа индийских клиентов от российского угля оправдана прагматическими соображениями.

В настоящее время приобрести сырье из страны-агрессора достаточно проблематично. В частности, из-за проблем с проведением платежей. Однако играет роль и высокая стоимость транспортировки.

Что писали раньше

Вместе с этим, на сайте европейского подразделения компании 20 апреля почти прямо заявили, что не хотят делать бизнес в крови. Там сделали публикацию о "сознательном решении прекратить вести бизнес с Россией". Однако на главном сайте Tata Steel аналогичных заявлений пока не последовало.

Вероятно, не договорились с Россией

Информационное агентство Reuters на прошлой неделе сообщало со ссылкой на собственные источники, что Россия и Индия ведут переговоры по сырью. В материале говорилось о том, что государства хотели решать проблемы со снабжением угля.

Прежде всего, это касалось именно сталелитейной промышленности. А ведь примерно 85% его объема поступает индийским предприятиям из-за границы. Поскольку официальных заявлений об этом не звучало, не безосновательно будет предположение, что переговоры зашли в тупик.

Другие отказы от российского угля:

15 апреля стало известно, что Польша ввела эмбарго на это сырье из России. Соответствующий акт о специальных решениях подписал президент страны Анджей Дуда.

2 мая канцлер Германии Олаф Шольц в интервью заявил, что ЕС прекратит импорт угля. Впоследствии оказалось, что это было частью 5-го пакета санкций Евросоюза. Однако это может произойти в конце лета.

Также соответствующее решение приняла Швейцария. Там подчеркнули, что запрещена любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под общественным контролем.

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