Компания-оператор "Северного потока-2" объявила о банкротстве

Nord Stream 2 AG объявила о начале процедуры банкротства. Это швейцарская компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2".

Это подтвердила советница правительства швейцарского кантона Цуг Сильвия Тальманн в интервью SRF. Nord Stream 2 AG принадлежит российскому "Газпрому".После циничного нападения России на Украину наши международные партнеры наложили санкции на "Северный поток-2".

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В частности, Германия, которая является наиболее зависимой европейской страной от российского газа, в качестве наказания остановила сертификацию.

Поэтому газопровод не смог начать работу, а компания Nord Stream 2 AG оказалась на грани банкротства. Накануне компания уволила всех работников – речь идет о 150 людях. Об этом сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин в интервью RTS.

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" построили в 2021 году за 11 миллиардов долларов. Он должен был удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

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