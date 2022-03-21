Компании по всему миру откладывают соглашения на 25 миллиардов долларов из-за войны в Украине

Компании по всему миру откладывают соглашения по привлечению финансирования. Такое решение руководство компаний принимает из-за волатильности на рынках, которая возникла на фоне войны России на территории Украины.

Откладывание соглашений по привлечению финансирования

Согласно подсчетам издания Bloomberg, с 24 февраля 2022 года около 80 компаний поставили на паузу сделки на общую сумму не менее 25 миллиардов долларов. К примеру, компания Tesla отложил выпуск облигаций на 1 миллиард долларов.

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Также издание отмечает, что на этой неделе или в ближайшее время отложено предложение новых облигаций, в том числе от Nestle, L'Oreal и Volkswagen.

Среди отложенных сделок наибольшую часть составляют операции по привлечению нового долга – свыше 18 миллиардов в сумме. Значительное количество составляют перенесенные IPO, а также сделки по покупке и слиянию компаний и другие соглашения.

Что повлияло на инвесторов

Санкции Запада в отношении России

По словам старшего инвестиционного и рыночного аналитика финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер, на уверенность инвесторов повлияли начало российского вторжения и вызванные этим санкции Запада в отношении России.

Рост цен на энергоресурсы

Напомним, что цена нефти марок Brent и WTI снова достигла больше 100 долларов за баррель. 21 марта она стоила более 114 и 108 долларов за баррель соответственно. Что касается цены газа, то 2 марта она впервые в истории достигла более 2260 долларов за тысячу кубометров.

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