Об этом сообщил глава правления "Укрнафты" Олег Гез. Он отметил, что эта сумма поступила за полтора года. Все платежи осуществляются в соответствии с графиком.

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Всю сумму ожидают получить через несколько лет

Мы начали получать и проценты с момента заключения мировых соглашений, что важно. И в течение нескольких лет рассчитываем, что вся сумма будет полностью погашена,

– заявил Гез.

Глава правления "Укрнафты" отметил, что, когда заключали договоры о реструктуризации, то руководствовались тем, что у многих компаний-должников не было существенных активов. Поэтому выбор был прост – или получить что-то, или ничего.

У компаний-должников не было существенных активов

Если у компании нет каких-то существенных активов, на которые можно претендовать, то гораздо целесообразнее и эффективнее попытаться взыскать долги путем реструктуризации,

– объяснил Гез.

Отметим, что ряд мировых соглашений с компаниями из окружения Коломойского подписали в апреле 2020 года. Ранее – в 2015 году компаниям передали 1 миллион тонн нефти. Стоимость "черного золота" – 7 миллиардов 600 миллионов гривен. НАБУ начало расследовать вывод этих средств.

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Обратите внимание! Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил рассмотреть объединение "Укрнафты" и "Укртатнафты". Контрольную часть активов передали бы государству, а Игорь Коломойский получал бы дивиденды.