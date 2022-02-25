Коммерческие банки закрыты, государственные работают, – Подоляк

Банковская система в Украине продолжает работать, но с определенными ограничениями.

Об этом на брифинге рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Коммерческие банки закрыты, но работает государственный банковский сектор,

– заявил Подоляк.

Он добавил, что закрываются только отделения в городах, где есть боевые столкновения или линии столкновения.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.