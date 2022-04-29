Законопроект №7311-д упраздняет ряд налоговых льгот, которые власть ввела в начале полномасштабной войны России против Украины.

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Главные налоговые изменения

Ранее в Украине упразднили НДС, акциз и пошлину при ввозе транспортных средств. Украинцы могли почти бесплатно растаможивать автомобили – приходилось платить только пенсионный взнос и сбор за номерной знак. Теперь это решение может быть отменено и возвращено все налоги.

К сожалению, этой опцией стали много пользоваться, чтобы по дешевке завозить люксовые иномарки, поэтому пришлось убрать. Остаются льготы на ввоз полноприводных джипов до 2017 года выпуска, необходимых для нужд вооруженных сил,

– сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Зато разрешили временно ввозить в Украину тракторы, грузовики, спецтехнику, отвечающие критерию Евро-3.

Ставку военного сбора могут поднять до 3% на время военного и чрезвычайного положения. Напомним, что в настоящее время такая ставка составляет 1,5%.

Компании-упрощенцы были освобождены от уплаты НДС и пошлин при импорте. Эту норму тоже планируют упразднить, чтобы поддержать украинских производителей.

Налогоплательщикам также раньше разрешили отсрочить уплату налогов на 6 месяцев после завершения военного положения, если они не могут заплатить сейчас. Но теперь эту норму планируют оставить только для предпринимателей находящихся на территории, где ведутся боевые действия. Но добавили возможность получить бюджетное возмещение за январь 2022 года в ОВГЗ.

Важно, что первоначально законопроект включал возврат акциза на горючее на возврат НДС в размере 20% вместо 7%. Это подняло бы цены на бензин в среднем на 10 – 12 гривен, но не разрешило бы проблемы с дефицитом. Поэтому от этого решения отказались.

Другие изменения

Тех у кого есть лицензия на производство спирта этилового неденатурированного во время военного положения может производить спирт этиловый денатурированный и биоэтанол.

Денежное обеспечение военнослужащих, работников правоохранительных органов и т.п. освобождается от налогообложения военным сбором.

Возобновляются проверки своевременности представления отчетности и уплаты налогов.

Если ФЛП не платят ЕСВ во время военного положения, эти месяцы все равно причисляются к страховому стажу.

Важно, что законопроект может претерпеть значительные изменения ко второму чтению, если он будет принят в первом чтении.

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