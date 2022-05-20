Колосья с черепами: The Economist посвятил обложку "продовольственной катастрофе"

Война в Украине повлекла за собой мировой продовольственный кризис, который может затянуться на годы, если это не остановить. The Economist посвятил обложку этому кризису.

На обложке The Economist на этот раз колосья из черепов, как символ голода и последствий войны в Украине, сообщает 24 канал.

Всемирный банк выделит более 30 миллиардов на продовольственную безопасность в мире

Война склоняет мир к массовому голоду. Исправить это дело каждого. Наша последняя обложка объясняет, как можно минимизировать бедствие,

– написало издание.

Что известно о продовольственном кризисе

Украина – один из самых крупных мировых производителей. Но Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру. Цель была не только создать проблемы ВСУ на фронте, но и сорвать посевную.

Частично это удалось — в 2022 году зерна будет собрано гораздо меньше, чем в 2021 году. Добавляем проблемы экспорта.

Ключевыми покупателями украинского зерна есть страны Африки и Азии. Большинство из них входят в государства повышенного миграционного риска. А это уже проблема ЕС.

Всемирный банк решил выделить около 30 миллиардов долларов для сельского хозяйства, питания, социальной защиты, водоснабжения и орошения.

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