На обложке The Economist на этот раз колосья из черепов, как символ голода и последствий войны в Украине, сообщает 24 канал.

Всемирный банк выделит более 30 миллиардов на продовольственную безопасность в мире

Война склоняет мир к массовому голоду. Исправить это дело каждого. Наша последняя обложка объясняет, как можно минимизировать бедствие,

– написало издание.

Что известно о продовольственном кризисе

Украина – один из самых крупных мировых производителей. Но Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру. Цель была не только создать проблемы ВСУ на фронте, но и сорвать посевную.

Частично это удалось — в 2022 году зерна будет собрано гораздо меньше, чем в 2021 году. Добавляем проблемы экспорта.

Ключевыми покупателями украинского зерна есть страны Африки и Азии. Большинство из них входят в государства повышенного миграционного риска. А это уже проблема ЕС.

Всемирный банк решил выделить около 30 миллиардов долларов для сельского хозяйства, питания, социальной защиты, водоснабжения и орошения.

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