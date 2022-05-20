На обложке The Economist на этот раз колосья из черепов, как символ голода и последствий войны в Украине, сообщает 24 канал.
Всемирный банк выделит более 30 миллиардов на продовольственную безопасность в мире
Война склоняет мир к массовому голоду. Исправить это дело каждого. Наша последняя обложка объясняет, как можно минимизировать бедствие,
– написало издание.
Что известно о продовольственном кризисе
- Украина – один из самых крупных мировых производителей. Но Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру. Цель была не только создать проблемы ВСУ на фронте, но и сорвать посевную.
- Частично это удалось — в 2022 году зерна будет собрано гораздо меньше, чем в 2021 году. Добавляем проблемы экспорта.
- Ключевыми покупателями украинского зерна есть страны Африки и Азии. Большинство из них входят в государства повышенного миграционного риска. А это уже проблема ЕС.
- Всемирный банк решил выделить около 30 миллиардов долларов для сельского хозяйства, питания, социальной защиты, водоснабжения и орошения.