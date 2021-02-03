Суд обязал Коломойского и Боголюбова оплатить 1 миллион фунтов стерлингов "Приватбанку"
Английский суд обязал бывших владельцев "Приватбанка" оплатить в пользу банка дополнительную сумму в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Соответствующее решение приняли во время заседания 1 февраля.
Источник: пресс-служба "Приватбанка"
Теперь олигарх Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вместе с другими компаниями-ответчиками должны осуществить дополнительную выплату в пользу банка до 15 марта 2021 года.
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Сколько экс-владельцы должны выплатить "Приватбанку"
Общая сумма выплаченных средств вместе с процентами превышает 12 миллионов фунтов стерлингов, то есть более 459 миллионов гривен. Эта сумма включает:
- промежуточные выплаты в размере 4,4 миллиона фунтов стерлингов, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции,
- возврат 7,5 миллиона фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года.
Ответчиков также обязали оплатить расходы "Приватбанка" почти 35 тысяч фунтов стерлингов, которые он понес в связи с подачей такого ходатайства.
Дело "Приватбанка": главное
- Еще в 2016 году НБУ признал "Приватбанк" неплатежеспособным. Владельцы наибольшего количества акций Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к правительству с предложением национализировать банк.
- Кроме этого, государство докапитализировало учреждение более чем на 155 миллиардов гривен. Однако затем экс-владельцы банка заявили, что национализация якобы была незаконной.
- 15 октября 2019 года "Приватбанк" победил в Апелляционном суде Англии по делу против Коломойского и Боголюбова.
- В 2019 году правительство подготовило законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их экс-владельцам.
Источник: 24 канал
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