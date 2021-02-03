Английский суд обязал бывших владельцев "Приватбанка" оплатить в пользу банка дополнительную сумму в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Соответствующее решение приняли во время заседания 1 февраля.

Источник: пресс-служба "Приватбанка"

Теперь олигарх Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вместе с другими компаниями-ответчиками должны осуществить дополнительную выплату в пользу банка до 15 марта 2021 года.

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Сколько экс-владельцы должны выплатить "Приватбанку"

Общая сумма выплаченных средств вместе с процентами превышает 12 миллионов фунтов стерлингов, то есть более 459 миллионов гривен. Эта сумма включает:

промежуточные выплаты в размере 4,4 миллиона фунтов стерлингов , понесенных в суде первой и апелляционной инстанции,

, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, возврат 7,5 миллиона фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года.

Ответчиков также обязали оплатить расходы "Приватбанка" почти 35 тысяч фунтов стерлингов, которые он понес в связи с подачей такого ходатайства.