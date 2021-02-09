Вышеуказанные компании Коломойского и Боголюбова намерены обратиться в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Иски подают зарегистрированная в Делавэре компания Optima Ventures и одна из ее дочерних компаний. Они хотят добиться возмещения убытков на сумму более 23 миллионов долларов.

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Детали дела

Компании Коломойского и Боголюбова подают инвестиционный иск в ответ на гражданские иски Минюста США.

В документах ведомства говорится о том, что коммерческую недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки), Далласе (Техас) и Кливленде (Огайо) приобрели за средства, незаконно полученные с "Приватбанка".

Кроме того, она подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Министертсво юстиции США хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, офисного здания в Далласе, что ранее было штабквартирой компании CompuCom, и офисного здания в Кливленде, известного как 55 Public Square.

О чем говорится в инвестиционном иске (ICSID) Optima

Ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления в Украине.

Прокуратура Украины имеет исключительные полномочия возбуждать уголовные дела согласно Уголовному кодексу страны.

Украинские гражданские суды не могут объявить нарушение Уголовного кодекса без признания вины в уголовном деле.

Для США "глупо" арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании "одностороннего и неправильного толкования" украинского законодательства относительно поведения в Украине.

Действия властей США также нарушают "доктрины вежливости".

Что известно о компании Optima

Контрольный пакет акций принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Доля же принадлежит их партнерам из Майами Мордехаю Корфу и Уриэлю Лейберу.

и Последние – граждане США.

На Родине им инкриминируют финансовое мошенничество, инициированное против украинских олигархов в США.

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