Коломойский и Боголюбов подают иск против США на 23 миллиона долларов: все подробности
Американские компании, подконтрольные украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подают инвестиционный иск против Соединенных Штатов. Причина – намерения Минюста США конфисковать часть их активов.
Источник:Global Arbitration Review
Вышеуказанные компании Коломойского и Боголюбова намерены обратиться в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Иски подают зарегистрированная в Делавэре компания Optima Ventures и одна из ее дочерних компаний. Они хотят добиться возмещения убытков на сумму более 23 миллионов долларов.
К теме Коломойского в США обвинили в хищении и отмывании миллиардов долларов
Детали дела
- Компании Коломойского и Боголюбова подают инвестиционный иск в ответ на гражданские иски Минюста США.
- В документах ведомства говорится о том, что коммерческую недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки), Далласе (Техас) и Кливленде (Огайо) приобрели за средства, незаконно полученные с "Приватбанка".
- Кроме того, она подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
- Министертсво юстиции США хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, офисного здания в Далласе, что ранее было штабквартирой компании CompuCom, и офисного здания в Кливленде, известного как 55 Public Square.
О чем говорится в инвестиционном иске (ICSID) Optima
- Ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления в Украине.
- Прокуратура Украины имеет исключительные полномочия возбуждать уголовные дела согласно Уголовному кодексу страны.
- Украинские гражданские суды не могут объявить нарушение Уголовного кодекса без признания вины в уголовном деле.
- Для США "глупо" арестовывать и лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании "одностороннего и неправильного толкования" украинского законодательства относительно поведения в Украине.
- Действия властей США также нарушают "доктрины вежливости".
Что известно о компании Optima
- Контрольный пакет акций принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
- Доля же принадлежит их партнерам из Майами Мордехаю Корфу и Уриэлю Лейберу.
- Последние – граждане США.
- На Родине им инкриминируют финансовое мошенничество, инициированное против украинских олигархов в США.
Обратите внимание В США снова взялись за Коломойского и Боголюбова: дело касается денег "Приватбанка"
Предистория
- В мае 2020 года "ПриваБанк" подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр.
- Украинское финучреждение обвиняет их в отмывании 622,8 миллиона долларов.
- Эти деньги банк выдал в виде кредитов, связанным с предыдущими владельцами компаниям. Но потом их использовали другие компании на приобретение для них активов в США.
- Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах.
- Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова "Приватбанк" обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
- Юристы банка также сообщили, что с января 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициаров владельцев в кипрском филиале "Приватбанка" составил 470 миллиардов долларов. Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. Добавим, что эти деньги использовали для отмывания.
- В Министерстве юстиции США заявляли, что Коломойский и Боголюбов вывели из "Приватбанка" миллиарды долларов в 2008 – 2016 годах и вместе с партнерами создали в США сеть компаний, в названии которых обычно было слово Optima, "для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования".
- В ведомстве отмечают, что Корф и Лейбер купили объекты недвижимости и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов.
- В то же время, "несмотря на постоянный поток незаконно присвоенных средств для инвестирования", Корф и Лейбер часто не могли сделать купленные в США объекты недвижимости и предприятия прибыльными.
Поделиться новостью