Обращение банкнот по состоянию на 1 апреля 2021 года

Среди банкнот больше всего в обороте было купюр номиналом в 200 гривен – 23,7% от общего количества. Что касается не бумажных денег, то первенство заняли монеты номиналом в 10 копеек – 29,1%. В целом же в обороте находилось 553,8 миллиарда гривен наличных, как сообщил Нацбанк.

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Из почти пол миллиарда наличных банкнот и монет было следующее количество:

банкноты составляли 550,2 миллиарда гривен, или 2,9 миллиарда штук;

монеты – 3,5 миллиарда гривен, или 13,6 миллиарда штук.

Заметим, что это на 4,7 миллиарда гривен или на 0,8% меньше, чем было в начале 2021 года, когда в обороте находилось 558,5 миллиарда гривен.

Традиционно в начале года наличные деньги в обороте сокращаются. По мнению Национального банка, в дальнейшем – по мере ослабления неопределенности через коронавирус и карантин – спрос на наличные уменьшиться,

– рассказали в НБУ.

Инфографика Национального банка Украины