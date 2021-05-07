Обращение банкнот по состоянию на 1 апреля 2021 года
Среди банкнот больше всего в обороте было купюр номиналом в 200 гривен – 23,7% от общего количества. Что касается не бумажных денег, то первенство заняли монеты номиналом в 10 копеек – 29,1%. В целом же в обороте находилось 553,8 миллиарда гривен наличных, как сообщил Нацбанк.
Читайте также Дискуссии продолжаются: В МВФ ждут большего прогресса от Украины, чтобы предоставить транш
Из почти пол миллиарда наличных банкнот и монет было следующее количество:
- банкноты составляли 550,2 миллиарда гривен, или 2,9 миллиарда штук;
- монеты – 3,5 миллиарда гривен, или 13,6 миллиарда штук.
Заметим, что это на 4,7 миллиарда гривен или на 0,8% меньше, чем было в начале 2021 года, когда в обороте находилось 558,5 миллиарда гривен.
Традиционно в начале года наличные деньги в обороте сокращаются. По мнению Национального банка, в дальнейшем – по мере ослабления неопределенности через коронавирус и карантин – спрос на наличные уменьшиться,
– рассказали в НБУ.
Инфографика Национального банка Украины