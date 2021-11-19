Количество безналичных операций выросло в Украине более чем на 30%: данные НБУ
Источник:Национальный банк Украины
Количество безналичных операций и по получению наличных денег в Украине выросло на 31,2%, а сумма – на 29,3% за год. Об этом сообщили в Национальном банке.
Объемы безналичных операций
За январь – сентябрь текущего года безналичные операции продолжали уверенно преобладать среди операций с платежными картами по количеству и сумме. Это видно из статистики, которую привели в НБУ.
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Соотношение безналичных к наличным операциям:
- 9 из 10 операций были безналичными – это 89,7% от общего количества операций с платежными картами;
- доля безналичных операций по сумме составила 60,6% всех операций с карточками.
Безналичные операции с использованием платежных карт
Общее количество и сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличились более чем на треть против аналогичного периода год назад. То есть на 42% и 36% соответственно.
Также в НБУ отметили, что четверть безналичных сделок — оплата товаров и услуг через интернет.Важно! В НБУ считали все данные за период с января по сентябрь 2021 года и сравнивали их с аналогичным периодом в прошлом году.
Безналичные операции в Украине / Инфографика НБУНапомним , что за январь – сентябрь 2021 года работающие за рубежом украинцы перевели в Украину более 10 миллиардов долларов. Это на 19,2% больше, чем в прошлом году. Больше об этом, рассказывали здесь.