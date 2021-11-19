Количество безналичных операций выросло в Украине более чем на 30%: данные НБУ

Количество безналичных операций и по получению наличных денег в Украине выросло на 31,2%, а сумма – на 29,3% за год. Об этом сообщили в Национальном банке.

Объемы безналичных операций

За январь – сентябрь текущего года безналичные операции продолжали уверенно преобладать среди операций с платежными картами по количеству и сумме. Это видно из статистики, которую привели в НБУ.

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Соотношение безналичных к наличным операциям:

9 из 10 операций были безналичными – это 89,7% от общего количества операций с платежными картами;

доля безналичных операций по сумме составила 60,6% всех операций с карточками.

Безналичные операции с использованием платежных карт

По итогам аналогичного периода в прошлого года показатели соотношения безналичных переводов к наличным были меньше и составляли 86,4% и 55,2% соответственно.

Общее количество и сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличились более чем на треть против аналогичного периода год назад. То есть на 42% и 36% соответственно.

Также в НБУ отметили, что четверть безналичных сделок — оплата товаров и услуг через интернет.

В НБУ считали все данные за период с января по сентябрь 2021 года и сравнивали их с аналогичным периодом в прошлом году.

Безналичные операции в Украине / Инфографика НБУ