Неутешительные прогнозы, – Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет больше
Еще несколько лет назад показатель-коэффициент замещения пенсии с зарплатой был более 50%. Но сейчас он чуть больше 25%.
Источник:24 канал
В дальнейшем он еще больше будет увеличиваться. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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По ее словам, размер пенсии по сравнению с зарплатой в 2010 – 2011 годах был 54 – 57%. Это был очень хороший показатель. Ведь он означал, что пенсия – 50% зарплаты.
Сейчас он 27%. У нас есть неутешительный прогноз, что он будет падать. Это от того, что людей, которые платят взносы, меньше,
– отметила Лазебная.
Она отметила, что кроме этого, в настоящее время минимальный взнос, который уплачивается в пенсионный фонд – 1 300 гривен, а минимальная пенсия – 1 769 гривен. То есть взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию.
Как выровнять ситуацию
Министр рассказала, как можно выровнять такую ситуацию. Прожиточный минимум в 1769 гривен, как сказала Лазебная, является лишь расчетным, то есть не реальным и не фактическим: "Фактический – это 3,5 тысячи гривен для пенсионера. Но к нему надо идти".
Она сообщила, что в парламент внесли пакет законопроектов, чтобы определить, что прожиточный минимум должен рассчитываться иначе и быть основным стандартом для трех – четырех, на которые человек живет, в частности пенсия.
"Там где люди живут на этот стандарт – он должен быть фактический. Для пенсионера – не менее 3 тысяч гривен", – добавила Лазебная.
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