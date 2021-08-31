Кого касается налоговая амнистия: разъяснение Марченко

С 1 сентября украинцы смогут единовременно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество. Таким образом это позволит избежать вопросов об их происхождении.

Под действие закона попадают активы немногих украинцев, которые имеют значительные доходы. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Что даст налоговая амнистия

По словам Марченко, украинцы смогут оплатить небольшую компенсацию в государственный бюджет и спокойно распоряжаться этими активами. Размер компенсации будет достигать от 2,5 до 9%.

Говорится о легализации доходов, с которых не заплатили налоги или нет информации об уплате.

Сколько продлится кампания

Кампания по добровольному декларированию продлится в течение года, то есть до 1 сентября 2022 года. Основные сервисы будет предоставлять Государственная налоговая служба.

Минфин будет приобщаться, если нужно будет дополнительно урегулировать некоторые вопросы. Например, изменить что-то с точки зрения нормативно-правовой базы.

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