Кого касается налоговая амнистия: разъяснение Марченко
Источник:Укринформ
С 1 сентября украинцы смогут единовременно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество. Таким образом это позволит избежать вопросов об их происхождении.
Под действие закона попадают активы немногих украинцев, которые имеют значительные доходы. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.
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Что даст налоговая амнистия
По словам Марченко, украинцы смогут оплатить небольшую компенсацию в государственный бюджет и спокойно распоряжаться этими активами. Размер компенсации будет достигать от 2,5 до 9%.
Говорится о легализации доходов, с которых не заплатили налоги или нет информации об уплате.
Сколько продлится кампания
Кампания по добровольному декларированию продлится в течение года, то есть до 1 сентября 2022 года. Основные сервисы будет предоставлять Государственная налоговая служба.
Минфин будет приобщаться, если нужно будет дополнительно урегулировать некоторые вопросы. Например, изменить что-то с точки зрения нормативно-правовой базы.
Подробнее об инициативе
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о введении единовременного добровольного декларирования физическими лицами активов и уплате единовременного сбора в бюджет.
- Закон создает стимулы, чтобы вывести из тени доходы, скрытые от налогообложения. Инициатива имеет целью привлечь в экономику дополнительные ресурсы.
- Процедура декларирования является добровольной. Важно, что человек даже не должен подтверждать источники своих доходов.