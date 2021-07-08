В ведомстве отметили, что субсидии людям выплатят сразу за 2 месяца – май и июнь.
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Украинцам на днях выплатят субсидии
В банковские учреждения направляются деньги в сумме 1,1 миллиарда гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа,
– говорится в сообщении.
Ожидается, что до конца текущей недели деньги удастся перечислить на счета получателей в банках и "Укрпочте" для проведения выплат.
Тем, кто получает субсидии через почту, деньги выплатят до конца июля.
Проблемы с продлением субсидий
- Не всем украинцам вовремя переназначили жилищные субсидии на следующий период, который включает и отопительный сезон. Из-за этого люди не смогут вовремя получить помощь.
- В Минсоцполитики сообщили, что обратились в Ассоциацию городов Украины – просят скоординировать работу по переназначению субсидий.