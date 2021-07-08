В ведомстве отметили, что субсидии людям выплатят сразу за 2 месяца – май и июнь.

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Украинцам на днях выплатят субсидии

В банковские учреждения направляются деньги в сумме 1,1 миллиарда гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что до конца текущей недели деньги удастся перечислить на счета получателей в банках и "Укрпочте" для проведения выплат.

Тем, кто получает субсидии через почту, деньги выплатят до конца июля.

Проблемы с продлением субсидий