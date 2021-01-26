В Украине снижение цены на газ до 6,99 гривны за кубометр произойдет в феврале. Поэтому платежки с новой ценой украинцы получат только в марте.

Источник: "Экономическая правда"

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

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Цена на газ является объективной

Как объяснил министр, в Украине нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом. Они были бы примерно на четверть больше, если бы правительство ничего не сделало. В то же время, по словам Витренко, цена на газ в 6,99 гривны за кубометр могла быть уже в январе.

Нафтогаз и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 – это не продавать в убыток,

– сказал он.

О себестоимости газа

Укргаздобыча добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 гривны за кубометр. И если независимые поставщики покупали газ летом по 3 гривны, то сейчас они могут комфортно продавать его по новой цене и при этом получать прибыль.

Во всяком случае, подчеркнул Витренко, если эти поставщики не продадут сейчас газ за 6,99 гривны, цены расти не будут.

О вероятном иске

Подконтрольные Дмитрию Фирташу газзбуты заявляли о намерении судиться, если им не компенсируют якобы понесенные убытки из-за ограничения цены на газ. Витренко объяснил, что эти компании имеют своих поставщиков, в частности в Венгрии, откуда в основном и поставляют газ.

То есть они покупают газ у своих же трейдеров... Даже если они покупают не у своих трейдеров, то как проверить, кто продал тем трейдерам, у которых они покупают? Возможно, какие-то структуры той же группы Фирташа или структуры Газпрома, которых исторически много в Венгрии. Какую цену они напишут в контрактах? Как договорятся, так и напишут,

– резюмировал он.

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Обратите Внимание! 18 января Кабмин зафиксировал цену на газ для населения на отметке 6,99 гривны за кубометр на период действия карантина. Если поставщики будут отказываться предоставлять газ по такой цене, тогда их потребители будут переходить к поставщику "последней надежды". Подробнее об этом – читайте по ссылке.



Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала