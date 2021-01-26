Украинцы получат сниженные платежки за газ только в марте: Витренко объяснил почему
В Украине снижение цены на газ до 6,99 гривны за кубометр произойдет в феврале. Поэтому платежки с новой ценой украинцы получат только в марте.
Источник: "Экономическая правда"
Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
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Цена на газ является объективной
Как объяснил министр, в Украине нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом. Они были бы примерно на четверть больше, если бы правительство ничего не сделало. В то же время, по словам Витренко, цена на газ в 6,99 гривны за кубометр могла быть уже в январе.
Нафтогаз и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 – это не продавать в убыток,
– сказал он.
О себестоимости газа
Укргаздобыча добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 гривны за кубометр. И если независимые поставщики покупали газ летом по 3 гривны, то сейчас они могут комфортно продавать его по новой цене и при этом получать прибыль.
Во всяком случае, подчеркнул Витренко, если эти поставщики не продадут сейчас газ за 6,99 гривны, цены расти не будут.
О вероятном иске
Подконтрольные Дмитрию Фирташу газзбуты заявляли о намерении судиться, если им не компенсируют якобы понесенные убытки из-за ограничения цены на газ. Витренко объяснил, что эти компании имеют своих поставщиков, в частности в Венгрии, откуда в основном и поставляют газ.
То есть они покупают газ у своих же трейдеров... Даже если они покупают не у своих трейдеров, то как проверить, кто продал тем трейдерам, у которых они покупают? Возможно, какие-то структуры той же группы Фирташа или структуры Газпрома, которых исторически много в Венгрии. Какую цену они напишут в контрактах? Как договорятся, так и напишут,
– резюмировал он.
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