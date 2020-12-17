Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился своим прогнозом относительно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. По его словам, новый транш Украина может получить в феврале – марте 2021 года.

Уже на следующей неделе Украина должна встретиться в переговорах с представителями МВФ, сообщил Денис Шмыгаль во время своего участия в онлайн-беседе "Украина и мир в 2021 году".

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Премьер подчеркнул, что Украина имеет хорошие отношения с ЕС и на прошлой неделе уже получила от него транш. По итогам переговоров с МВФ он прогнозирует "неплохие перспективы".

Следующий транш однозначно будет в следующем году. Хотелось бы иметь не позднее чем в феврале. Февраль – март – это такие прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ, но это в случае, если не будет каких-то новых сюрпризов,

– рассказал глава украинского правительства.

Кроме того, он рассказал, что Кабинет Министров на прошлой неделе привлек 600 миллионов долларов (более 16,5 миллиарда гривен) путем размещения евробондов, а уже на этой неделе – 51 миллиард гривен на внутреннем рынке.