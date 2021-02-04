Украина будет готова полностью отказаться от электроэнергии из России и Беларуси уже в 2023 году. Именно тогда Киев сможет присоединиться к электрической системе Евросоюза.

Источник: "Большая политика" на 5 канале

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Энергосистема Украины привязана к России и Беларуси

Сейчас украинская энергетическая система физически присоединена к российской и белорусской. Это следствие советских времен.

Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен,

- заявил Кулеба.

Нужно перенастроиться на стандарты ЕС

Отсоединиться от России и Беларуси сразу нельзя. Для этого, подчеркнул глава МИД, нужно привести украинские энергосистемы в соответствие со стандартами ЕС.

Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам,

- заметил чиновник.

Что известно об импорте электроэнергии из России и Беларуси