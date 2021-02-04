Когда Украина откажется от электроэнергии из России и Беларуси: ответ Кулебы
Украина будет готова полностью отказаться от электроэнергии из России и Беларуси уже в 2023 году. Именно тогда Киев сможет присоединиться к электрической системе Евросоюза.
Источник: "Большая политика" на 5 канале
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Энергосистема Украины привязана к России и Беларуси
Сейчас украинская энергетическая система физически присоединена к российской и белорусской. Это следствие советских времен.
Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен,
- заявил Кулеба.
Нужно перенастроиться на стандарты ЕС
Отсоединиться от России и Беларуси сразу нельзя. Для этого, подчеркнул глава МИД, нужно привести украинские энергосистемы в соответствие со стандартами ЕС.
Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам,
- заметил чиновник.
Что известно об импорте электроэнергии из России и Беларуси
- С января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.
- С 1 февраля 2021 года электроэнергию импортируют также из России.
- По словам главы профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса, это не приведет к энергетической зависимости Киева от Кремля. На такой шаг пришлось пойти, чтобы сбалансировать ситуацию во время пиковых потреблений света.
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