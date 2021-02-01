Источник: PavlovskyNEWS

Глава финансового совета отметил, что в 2021 году Украина должна выплатить МВФ долг в 1,7 миллиарда долларов.

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Детали о сотрудничестве с МВФ

Гетманцев сообщил, что страна может погасить долги за 2021 год не только перед МВФ, но и перед другими кредиторами. Для этого надо заключить новую программу сотрудничества, которая значительно облегчит деловые отношения.

По словам главы финансового совета, новая программа – это не только источник погашения кредитов, но и сигнал инвесторам, которые смогут покупать ценные украинские бумаги под меньший процент.

Первый долговой платеж в размере 1,7 миллиарда долларов МВФ должен состояться 4 февраля.

Важно! Еще летом 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by. В целом Украина должна была получить 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда государство получило первым же траншем 11 июня 2020 года. Однако с декабря миссия МВФ начала пересмотр этой программы.

Гетманцев утверждает, что уже через 3 – 4 года Украина сможет полностью отказаться от международного кредитования, но пока должна выплатить долги за 2021 год.

В каком случае Украина продолжит сотрудничество с МВФ