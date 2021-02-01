Когда Украина может выйти из кредитной зависимости: мнение Гетманцева
Данил Гетманцев заявил, что Украина имеет достаточный финансовый потенциал, чтобы погасить задолженности 2021 года. Вместе с тем уже через 3 – 4 года и вовсе выйти из кредитной зависимости.
Источник: PavlovskyNEWS
Глава финансового совета отметил, что в 2021 году Украина должна выплатить МВФ долг в 1,7 миллиарда долларов.
Читайте также: ЕС работает над тем, чтобы Украина получила 600 миллионов евро помощи
Детали о сотрудничестве с МВФ
Гетманцев сообщил, что страна может погасить долги за 2021 год не только перед МВФ, но и перед другими кредиторами. Для этого надо заключить новую программу сотрудничества, которая значительно облегчит деловые отношения.
По словам главы финансового совета, новая программа – это не только источник погашения кредитов, но и сигнал инвесторам, которые смогут покупать ценные украинские бумаги под меньший процент.
Первый долговой платеж в размере 1,7 миллиарда долларов МВФ должен состояться 4 февраля.
Гетманцев утверждает, что уже через 3 – 4 года Украина сможет полностью отказаться от международного кредитования, но пока должна выплатить долги за 2021 год.
В каком случае Украина продолжит сотрудничество с МВФ
- Отмена антикоррупционных реформ в Украине ухудшила отношения с МВФ. В результате второй и третий транши страна до сих пор не получила.
- Украина, подписав меморандум, взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа. Из-за решения Кабмина по тарифам на газ, в МВФ выразили обеспокоенность.
- Переговоры с Украиной и МВФ о продлении сотрудничества продолжаются. Еще 7 – 10 дней МВФ продолжит свою работу в Украине. Дальнейшее решение Фонда будет зависеть от переговоров с нашим государством.
Поделиться новостью