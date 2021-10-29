Что будет с инфляцией в Украине

Инфляционную динамику в конце 2021 года разовьют два фактора:

эффекты переноса укрепления гривны на потребительские цены,

высокий урожай.

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Также регулятор рассказал, что дополнительное влияние на инфляцию будут иметь предварительные циклы повышения учетной ставки и сворачивания антикризисных мер.

Они почти устранили стимулирующий эффект монетарных условий в текущем году, а в следующем обеспечат переход к нейтральным условиям,

– говорится в отчете НБУ.

Напомним! Регулятор повысил учетную ставку на 2,5 процентных пунктира до 8,5% годовых с начала 2021 года. Подробнее о последнем пересмотре ее уровня и циклах поднятия с начала текущего года – рассказывали здесь.

Когда инфляция замедлится

Инфляция замедлится до 9,6% в декабре 2021 года и вернется в среднесрочную цель в 5% в конце 2022 года. Обратите внимание, что регулятор отодвинул период возврата инфляции к цели, поскольку в III квартале ожидалось, что это произойдет уже во втором полугодии следующего года.

Также в НБУ прогнозируют, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен будут находиться около целевого уровня.

Ожидается, что базовая инфляция к концу 2021 года снизится до 7,1%, а в 2022 – 2023 годах – до 3 – 4%. Напомним, что в сентябре, по данным Госстата, инфляция ускорилась до 11% годовых.

Инфографика основного инфляционного тренда / Скриншот инфографики с инфляционного отчета НБУ