В Украине в январе 2021 года населения не получило денег на льготы и субсидии. В Министерстве социальной политики рассказали, что произошла задержка, впрочем уже вскоре средства поступят на счета людей.

Задержка денег

Министерство социальной политики 11 января профинансировало региональные органы социальной защиты населения. Об этом сообщили на сайте ведомства.

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"Финансирование произошло согласно заявке относительно потребности в средствах для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года", – рассказали в Министерстве.

Там добавили, что дальше средства пойдут на счета получателей в банках, или же через выплатные объекты "Укрпочты".

В ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей,

– отметили в Минсоцполитики.

Заметим, деньги на выплату пособий, субсидии и льготы обычно поступают в первой половине месяца.

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