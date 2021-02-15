Фиксированная цена на газ: в офисе Президента ответили, когда ее отменят
В офисе Президента рассказали, что фиксированная цена на газ для населения будет действовать до конца марта 2021 года. В частности, к тому времени она составит 6,99 гривен за кубометр.
Источник:24 канал
Заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко во время форума "Украина 30" рассказала, что такая цена будет действующей до 31 марта. Уже после этого государство вернется в состояние нормального функционирования рынка.
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По словам Свириденко, Минэнерго необходимо разработать более системные решения, чем сейчас, чтобы в 2022 году не было подобных ограничений.
В то же время она заявила, что необходимо обратить внимание на работу госрегуляторов. По мнению Свириденко нужно также усилить борьбу барьерами, которые создают монополисты, и создать единую базу потребителей услуг, чтобы они могли получать помощь.
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Цена на газ для населения: коротко
- В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения. Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты.
- В частности, люди требовали от власти вернуть старые тарифы.
- Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение цен в платежках людей более чем на 30%.
- В МВФ выразили обеспокоенность таким решением Кабмина. Все из-за того, что Украина взяла на себя обязательства по рыночному образованию тарифов.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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