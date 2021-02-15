В офисе Президента рассказали, что фиксированная цена на газ для населения будет действовать до конца марта 2021 года. В частности, к тому времени она составит 6,99 гривен за кубометр.

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко во время форума "Украина 30" рассказала, что такая цена будет действующей до 31 марта. Уже после этого государство вернется в состояние нормального функционирования рынка.

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По словам Свириденко, Минэнерго необходимо разработать более системные решения, чем сейчас, чтобы в 2022 году не было подобных ограничений.

В то же время она заявила, что необходимо обратить внимание на работу госрегуляторов. По мнению Свириденко нужно также усилить борьбу барьерами, которые создают монополисты, и создать единую базу потребителей услуг, чтобы они могли получать помощь.

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Цена на газ для населения: коротко

В Украине с 1 января 2021 года значительно выросли цены на газ для населения. Из-за этого во многих украинских городах происходили протесты.

В частности, люди требовали от власти вернуть старые тарифы.

Кабинет Министров 18 января 2021 года ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение цен в платежках людей более чем на 30%.

В МВФ выразили обеспокоенность таким решением Кабмина. Все из-за того, что Украина взяла на себя обязательства по рыночному образованию тарифов.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу