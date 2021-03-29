Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Первым из больших городов подавать тепло перестанет Днепр. С датами отключения отопления уже определились в Кропивницком и Харькове.

Несколько украинских городов уже определили даты завершения отопительного сезона, в большинстве – работают над этим.

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Где и когда готовы завершить отопительный сезон

Днепр

Первым из больших городов Украины отопительный сезон завершает Днепр. Об этом пишет издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на проект распоряжения городского главы Бориса Филатова.

Согласно проекту, днепровское КП "Теплоэнерго" и другие организации, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети, готовы завершить отопительный сезон уже 1 апреля.

Кропивницкий

Прекратить поставки тепла готовятся также и в Кропивницком. Городской совет предварительно решил завершить отопительный сезон на следующий день после того, как в течение 3 дней средняя температура будет выше +8 градусов. Однако это произойдет не позднее 15 апреля.

Харьков

По информации "Харьков.Today" пока в городе планируют завершить подачу тепла 15 апреля. Однако дату еще могут изменить, если погода будет неблагоприятной.

Суммы

Городской глава Сум Александр Лысенко 29 марта поручил проработать вопрос досрочного завершения отопительного сезона. В то же время точная дата отключения отопления пока неизвестна.

Однако на этой неделе дневная температура может превысить 15 градусов, поэтому мэр требует от местных служб определиться с датой завершения подачи тепла.

Когда планируют отключать отопление в Киеве, пока не известно.

К слову, город Хуст, что на Закарпатье, 29 марта уже завершил отопительный сезон.

Обратите внимание! Обычно в Украине прекращают отопительный сезон в первой половине апреля. Происходит это при условии, если среднесуточная температура в течение 3 дней не опускается ниже +8 градусов.