Предприниматели смогут подавать заявки на 8 тысяч компенсации с 14 декабря
Кабинет минист одобрил постановление, которые позволят предпринимателям подавать заявки на финансовую поддержку во время локдауна еще до его начала. Период подачи заявок начнется с понедельника, 14 декабря.
Одобренные постановления направлены на то, чтобы помощь выплачивали перед введением усиленного карантина. Об этом объявила заместитель Андрея Ермака Юлия Кузнецов, сообщает Офис Президента Украины.
К слову Как предпринимателям получить 8 тысяч: правительство утвердило порядок выплат
С начала следующей недели (с 14 декабря – 24 канал) можно будет подавать заявки. Они будут подаваться в электронной форме,
– рассказала заместитель председателя ОПГ.
Она также напомнила, кто именно может претендовать на эти компенсации. Это физические лица-предприниматели, которые платили ЕСВ минимум 3 месяца, или наемные работники, за которых социальный взнос платил работодатель, при условии, что их деятельность остановилась из-за усиления карантинных ограничений.
"Помощь работодателям направлена на то, чтобы они смогли сохранить штат и после локдауна быстро возобновить полноценную работу", – пояснила Юлия Кузнецов.
Резюмируя, она подчеркнула, что на сегодня весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан при локдауне составляет около 12 миллиардов гривен. К слову, подать заявку на компенсацию можно будет только в течение одной недели – с 14 до 21 декабря.
Кто не сможет претендовать на компенсацию:
- наемные работники, за которых не начислены единый социальный взнос за третий квартал 2020 года;
- наемные работники, работающие по совместительству или получающие зарплату больше чем 30 тысяч гривен в месяц;
- ФЛП, которые являются застрахованными лицами и период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее 3 месяцев;
- ФЛП, деятельность которых на момент вступления в силу закона прекращена;
- субъекты хозяйствования, у которых есть задолженность по уплате ЕСВ.
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