Когда могут создать анонсированную Зеленским госавиакомпанию
Государственная авиакомпания, появление которой ранее анонсировал Владимир Зеленский, может появиться уже в 2021 году. В основе ее концепта будут самолеты "Антонов".
По оценке министра инфраструктуры Владислава Криклия, новая госавиакомпания может начать работу уже в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
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По его словам, все зависит от нескольких факторов:
- финансирование;
- модели;
- экспертизы;
- команды.
Это же не просто красивая идея – она должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиции из государственного бюджета должна возвращаться сторицей,
– заявил Криклий.
Министр также сообщил, что в основе концепта государственной авиакомпании – самолеты госавиастроительного предприятия "Антонов".
"Это затевается в первую очередь ради Ан. Мы должны поддерживать, давать заказ на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже", – пояснил глава Мининфраструктуры.
И добавил, что в Украине должна быть платформа, на которой можно было бы представить, "как все работает, чтобы не потерять статус авиапроизводителя".
По оценке Криклия, базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах составят миллиарды гривен.
Что известно о новой госавиакомпании
- Идею создать ее озвучил Владимир Зеленский в апреле 2020 года.
- В июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Мининфраструктуры работает над концепцией создания национальной авиакомпании. По словам премьера, создание авиакомпании "недешевое удовольствие", однако обеспечит создание большого количества рабочих мест.
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