Государственная авиакомпания, появление которой ранее анонсировал Владимир Зеленский, может появиться уже в 2021 году. В основе ее концепта будут самолеты "Антонов".

По оценке министра инфраструктуры Владислава Криклия, новая госавиакомпания может начать работу уже в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, все зависит от нескольких факторов:

финансирование;

модели;

экспертизы;

команды.

Это же не просто красивая идея – она ​​должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиции из государственного бюджета должна возвращаться сторицей,

– заявил Криклий.

Министр также сообщил, что в основе концепта государственной авиакомпании – самолеты госавиастроительного предприятия "Антонов".

"Это затевается в первую очередь ради Ан. Мы должны поддерживать, давать заказ на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже", – пояснил глава Мининфраструктуры.

И добавил, что в Украине должна быть платформа, на которой можно было бы представить, "как все работает, чтобы не потерять статус авиапроизводителя".

По оценке Криклия, базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах составят миллиарды гривен.

Что известно о новой госавиакомпании