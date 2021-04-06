Международный валютный фонд в обнародованном апрельском обзоре спрогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на 0,5% по сравнению с январем 2020 года. В общем, Фонд ожидает рост экономики на уровне 6%, против прошлогодних 5,5%.

Состояние мировой экономики

Мировой ВВП – согласно прогнозу, в 2022 году мировой валовой внутренний продукт вырастет на 4,4%, ранее ожидалось, что лишь на 4,2%.

– согласно прогнозу, в 2022 году мировой валовой внутренний продукт вырастет на 4,4%, ранее ожидалось, что лишь на 4,2%. Падение мировой экономики – МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,3%, напомним, что ранее ожидалось на уровне 3,5%.

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МВФ в января 2020 года прогнозировал рост мировой экономики в следующем 2021 году на уровне 5,5%. МВФ оценивал падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.

Инфографика апрельского обзора World Economic Outlook

Мнение эксперта

Главный экономист МВФ Гита Гопинат отметила, что с начала пандемии COVID-19 прошел год, и мировое сообщество все еще сталкивается с чрезвычайной социальной и экономической напряженностью, поскольку человеческие жертвы растут, а миллионы людей остаются без работы.

Госпожа Гопинат отметила и то, что сотни миллионов людей проходят вакцинацию, которая непосредственно принесет результаты к концу 2021 года.

Тем не менее даже при высокой неопределенности пути пандемии выход из этого медикоэкологического кризиса становится все более очевидным,

– отметила Гита Гопинат.

Главный экономист МВФ отметила и то, что мировая экономика продолжает адаптироваться к новым способам работы, несмотря на снижение мобильности.

Дополнительная фискальная поддержка в больших странах, особенно в США, еще больше улучшила перспективы,

– отметила Гопинат.

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