Когда мировая экономика оправится от коронокриза: прогноз МВФ
Международный валютный фонд в обнародованном апрельском обзоре спрогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на 0,5% по сравнению с январем 2020 года. В общем, Фонд ожидает рост экономики на уровне 6%, против прошлогодних 5,5%.
Источник:РБК–Украина
Состояние мировой экономики
- Мировой ВВП – согласно прогнозу, в 2022 году мировой валовой внутренний продукт вырастет на 4,4%, ранее ожидалось, что лишь на 4,2%.
- Падение мировой экономики – МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,3%, напомним, что ранее ожидалось на уровне 3,5%.
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Инфографика апрельского обзора World Economic Outlook
Мнение эксперта
Главный экономист МВФ Гита Гопинат отметила, что с начала пандемии COVID-19 прошел год, и мировое сообщество все еще сталкивается с чрезвычайной социальной и экономической напряженностью, поскольку человеческие жертвы растут, а миллионы людей остаются без работы.
Госпожа Гопинат отметила и то, что сотни миллионов людей проходят вакцинацию, которая непосредственно принесет результаты к концу 2021 года.
Тем не менее даже при высокой неопределенности пути пандемии выход из этого медикоэкологического кризиса становится все более очевидным,
– отметила Гита Гопинат.
Главный экономист МВФ отметила и то, что мировая экономика продолжает адаптироваться к новым способам работы, несмотря на снижение мобильности.
Дополнительная фискальная поддержка в больших странах, особенно в США, еще больше улучшила перспективы,
– отметила Гопинат.
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