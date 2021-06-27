Минимальная пенсия – 3,5 тысячи: в правительстве рассказали прогноз

Минимальная пенсия в Украине может составить 3,5 тысячи гривен уже с марта 2022 года. Однако, заметили в Минсоцполитики, все будет зависеть от установленного прожиточного минимума.

Об этом сообщил министр социальной политики Марина Лазебная. Нововведения могут задеть пенсионеров в возрасте от 75 лет, стаж работы которых составит не менее 30 – 35 лет.

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Повысить минимальные пенсии могут в первом полугодии 2022 года

Я уже когда-то и президенту ходила говорила, что лучше было бы сделать для людей с 75 лет, у кого есть стаж 30 – 35 лет, минимальную гарантию в 3 500. Да, есть человек, у кого 74 года и 9 месяцев. Ему будет немножечко меньше,

– рассказала Лазебная.

Руководительница министерства отметила, шо план повысить минимальную пенсию Минсоцполитики разработало на первое полугодие 2022 года. Однако главный вопрос касается прожиточного минимума, поскольку все государство не сможет финансово "потянуть".

В 2021 году прожиточный минимум будут повышать дважды

Отметим, что в 2021 году уже предусмотрели два повышения прожиточного минимума – с 1 июля и 1 декабря. Также с 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому пенсионеры будут получать как минимум 1854 гривны. Также возрастет надбавка за выслугу лет.

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