Об этом в эфире 24 канала сказал депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк, который является одним из создателей законопроекта об экономических паспортах. По его словам, воспользоваться деньгами, которые накапливались, смогут совершеннолетние, проживавшие 5 последних лет в Украине.

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"На что деньги потратят – здесь, конечно, есть разные подходы. Есть вариант, что на покупку собственного жилья в Украине, но это зависит от цен на недвижимость. Также можно будет на образование, но образование в Украине", – рассказал нардеп.

Рассматривают варианты, чтобы можно было тратить эти деньги раньше, чем человек достигает совершеннолетия. На пример, на лечение, потому что бывают разные ситуации,

– отметил Костюк.

Когда введут экономический паспорт

По словам Костюка, экономический паспорт не успеют внести в проект бюджета на 2022 год. Из-за этого в законопроекте прописали, что он будет действовать не с 2022 года, а с 2023 года.

"Поэтому в 2022 году средства будут идти действительно на инфраструктуру, а в 2023 году будут идти именно на экономический паспорт", – сказал он.

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Дети какого года рождения будут иметь экономические паспорта

Костюк рассказал, что сейчас дискуссионным является вопрос, будут ли дети, которые родились в 2022 году, иметь экономические паспорта. Это еще будут обсуждать.

"Думаю, что справедливо, подавая документы в 2021 году, вписывать детей, рожденных в этом году. Думаю, что этот вопрос будут обсуждать уже в день подачи, когда будут готовы все документы", – сказал нардеп.

Дмитрий Костюк об экономических паспортах в Украине: смотрите видео