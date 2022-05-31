Когда эмбарго ЕС на нефть заработает, Россия будет терять до 10 миллиардов долларов в год, – Bloomberg

Европейский Союз близок к тому, чтобы согласовать эмбарго на нефть. Это должно нанести немалый удар по российскому бюджету.

Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Свое согласие дала даже Венгрия, которая до этого активно блокировала это эмбарго.

Детальнее ЕС достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти, – Шарль Мишель

Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России по морскому пути. Пока еще будут действовать поставки сырой нефти через гигантский нефтепровод "Дружба". Это будет продолжаться до тех пор, пока ЕС не сможет найти техническое решение, удовлетворяющее энергетические потребности Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю – это, скажем, Словакия и Чехия.

Россия будет терять 10 миллиардов долларов в год

В то же время эмбарго на поставку российской нефти по морскому пути должно нанести немалый удар по российской экономике.

"Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила войну", – написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Например, Россия ежедневно поставляет на Запад 2,3 миллиона баррелей нефти. Речь идет как о снабжении по нефтепроводу, так и по морю.

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Эксперты посчитали, что введение эмбарго на поставку российской нефти, даже частичное, приведет к значительным потерям в России. Страна будет недополучать около 10 миллиардов долларов.

Причина в том, что поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти. Следовательно, запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в Азию. А там она уже продается с известной скидкой – примерно на 34 доллара за баррель дешевле цены на фьючерсы на Brent.

Потери России могут быть и больше

Эмбарго, которое планирует ввести ЕС, касается снабжения морским путем. Но остается нефтепровод. Основная часть нынешних поставок по нефтепроводам приходится на Германию и Польшу. Однако они уже заявили, что откажутся от поставок из России вне зависимости от каких-либо действий ЕС.

Если обе страны проделают это, общий эффект вместе с морским эмбарго будет состоять в сокращении 90% продаж российской сырой нефти в ЕС до конца года.

Технические детали

Чиновники и дипломаты должны договориться о технических деталях – санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами. Именно для этого послы стран ЕС соберутся в среду, 1 июня.

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