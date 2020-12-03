В Министерстве энергетики заявили, что электороэнергия для населения подорожает, вероятно, в первой половине 2021 года. Так как сейчас действует слишком низкий тариф.

Электроэнергия для населения должна подорожать, а нынешние показатели, когда люди платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления), являются крайне низкими. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко, сообщает "Урядовый курьер".

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Вероятнее всего, подорожания следует ожидать в первой половине 2021 года.

По мнению Бойко, государственные производители электроэнергии – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – поставляют населению дешевую электрическую энергию. А это препятствует установлению рыночных правил, по которым работает весь цивилизованный мир.

Перед нами встает объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем следующее: предприятия платят больше, люди – меньше,

– отметил Бойко.

Для сравнения: по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 года в Европе были такими:

Болгария – 10 евро за 100 киловатт в час;

Венгрия – 10,3 евро;

Эстония – 12,4 евро;

Бельгия – 27,9 евро;

Дания – 28,3 евро;

Германия – 30,4 евро.

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