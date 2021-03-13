Прогнозируется, что рост реального ВВП Украины может произойти уже в 2021 году. Такой прогноз озвучили аналитики международного агентства S & P Global Ratings.

Эксперты пояснили, что в 2020 году ВВП Украины сократился на 4,2%. А вот в 2021 году он должен вырасти на 4%.

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В целом прогноз S&P Global Ratings отражает постепенную стабилизацию ситуации в области общественного здравоохранения и восстановление спроса. Эксперты агентства также отметили, что ВВП Украины был относительно устойчивым к глобальной пандемии в прошлом году. А вот ситуация во многих других европейских странах была хуже.

Почему ВВП Украины был относительно устойчивым

Аналитики объяснили это тем, что секторы услуг, которые подвергаются наибольшему риску из-за социального дистанцирования (искусство, развлечения, отдых, розничная торговля, проживание и питание), составляют лишь около 2% от ВВП Украины.

С другой стороны, промышленное и сельскохозяйственное производство, на которое в совокупности приходится треть валовой добавленной стоимости, продолжало расти с небольшими сбоями.

На 2021 год мы прогнозируем уверенное восстановление во втором квартале. Приток денежных переводов и меры государственной поддержки, включая повышение пенсий и заработной платы, должны поддержать возобновление потребления, которое будет лишь частично компенсировано возобновлением импорта,

– говорится в прогнозе.

Как вакцинация может повлиять на ВВП

Ключевым риском для прогноза остается неопределенность относительно распределения и распространения вакцин. Аналитики подчеркнули, что, как и во многих странах с развивающейся экономикой, начальное развертывание в Украине было медленным.

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Ранее НБУ прогнозировал, что валовой внутренний продукт в Украине к 2021 году увеличится минимум на 4,2%. А вот у Минэкономики есть еще более амбициозные прогнозы. Там считают, что ВВП вырастет на 4,6%.