Когда исчезнет дефицит топлива

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона рассказала, чтобы решить проблему дефицита, нужно и дальше увеличивать объемы импорта. Сначала это ощущают западные области, а потом уже восточные.

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По словам Свириденко, на Западе уже почти отсутствуют очереди на АЗС, а рынок полностью насыщен. Пока работают над тем, чтобы достичь такого уровня запасов и на Востоке Украины.

Председатель комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус также недавно замечал, что очереди на АЗС исчезают. По его словам, в июле ситуация уже может быть нормализована. "Нам нужно еще месяц-два, чтобы ситуация полностью стабилизировалась и нормализовалась", – поделился он.

Почему на некоторых АЗС пустое табло с ценами

Свириденко объяснила, что для операторов АЗС важны запасы горючего. До войны они запасались горючим на 14 дней. В критические моменты во время войны на украинских АЗС был запас всего на 2-3 дня, сейчас он в среднем составляет 6-7 дней. Когда заправки дойдут до довоенных уровней запасов, исчезнут и дефицит, и очереди.

Средняя цена горючего на АЗС 1 июля

Бензин А-95 – 50,61 гривны;

Бензин А-92 – 49,50 гривны;

Дизельное топливо – 56,38 гривны.

Когда цена топлива начнет снижаться

В середине мая Правительство отказалось от госрегулирования цен. Поэтому она сейчас формируется исключительно на спросе и предложениях со слов Свириденко. Как только предложение будет удовлетворять спрос, цены могут урегулироваться.

Как только мы сможем в полной мере насытить рынок, понимая нашу приоритетность, у нас тогда уже и исчезнут эти очереди, заработают все АЗС,

– поделилась Свириденко.

Также первая вице-премьер – министр экономики отметила, что это уже произошло с подешевевшим на 2 гривны газом. Если Украина такими же темпами продолжит насыщать рынок дизелем и бензином, как это делает последние 3 месяца, то и на эти виды горючего цена упадет.

Напомним! 30 июня резко подешевел автомобильный газ. Средняя цена в сутки подешевела на 71 копейку до 41,05 гривны за литр.

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Какой будет цена горючего: прогнозы

Алексей Данилов не советует рассчитывать на падение цены горючего, поскольку для этого нет никаких предпосылок. "Нужно понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?" – рассказал секретарь СНБО.

По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена горючего в Украине будет теперь европейской. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie полагают, что высокие цены на горючее в мире будут оставаться и в следующем году, однако во второй половине 2023 года давление снизится.

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