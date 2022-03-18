Отказ от российских энергоносителей
"Я надеюсь, что к 2024 году Европа полностью откажется от газа, от топлива, от нефти, от угля из РФ. И никому транзит уже не потребуется", – рассказал Макогон во время эфира.
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Мы приветствуем санкции против "Северного потока-2" и предлагаем ограничить "Северный поток-1", потому что в настоящее время в Польше и Украине существуют свободные мощности, чтобы обеспечить дополнительный объем транзита через наш газопровод,
– заявил Макогон.
По словам главы ОГТСУ, сохранение транзита российского газа через украинскую ГТС в условиях войны является очень важным фактором, который является дополнительной гарантией сохранения газотранспортной инфраструктуры Украины от уничтожения российскими агрессорами.
"У нас не существует отдельной газоснабжающей инфраструктуры для местных потребителей, у нас вся система работает как единая, и транзит, и транспортировка осуществляется через одни и те же газопроводы. Поэтому для нас транзит во время войны – это своеобразная система ПВО", – поделился он.
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