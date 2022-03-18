Отказ от российских энергоносителей

"Я надеюсь, что к 2024 году Европа полностью откажется от газа, от топлива, от нефти, от угля из РФ. И никому транзит уже не потребуется", – рассказал Макогон во время эфира.

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Ограничение поставок через "Северный поток-1" Ранее оператор ГТС обращался с просьбой к Западу ограничить не только работу "Северного потока-2", но и "Северного потока-1". Следует заметить, что в связи с санкциями компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, серьезно рассматривает вариант банкротства .

Мы приветствуем санкции против "Северного потока-2" и предлагаем ограничить "Северный поток-1", потому что в настоящее время в Польше и Украине существуют свободные мощности, чтобы обеспечить дополнительный объем транзита через наш газопровод,

– заявил Макогон.

По словам главы ОГТСУ , сохранение транзита российского газа через украинскую ГТС в условиях войны является очень важным фактором, который является дополнительной гарантией сохранения газотранспортной инфраструктуры Украины от уничтожения российскими агрессорами.

"У нас не существует отдельной газоснабжающей инфраструктуры для местных потребителей, у нас вся система работает как единая, и транзит, и транспортировка осуществляется через одни и те же газопроводы. Поэтому для нас транзит во время войны – это своеобразная система ПВО", – поделился он.

Обратите внимание! С начала войны транзит российского газа через ГТС Украины составляет 109 миллионов кубометров газа в сутки, что соответствует законтрактованным объемам.