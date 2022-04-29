Об этом в эфире 24 канала сказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он также предположил, когда это удастся сделать.

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По газу, я думаю, понадобится минимум 2 года, не быстрее. По нефти до конца этого года вопрос будет закрыт,

– предположил экономист.

Дело в том, как он отметил, если относительно нефти есть альтернатива, то с газом ситуация сложнее. В этом случае нужно строить LNG-терминалы, а это очень дорогое и длительное удовольствие – на это уйдет примерно 3 года.

"Это именно тот период, когда мы будем видеть отказ от российского газа", – считает Пендзин.

Более того, основные потоки американского сжиженного природного газа в мире направляются именно на китайский рынок.

"Сегодня европейский рынок обеспечивается газом в меньшей степени. Однако для США это будет большой вызов. Впрочем американцы все же готовы обеспечивать Европу газом, вопрос лишь в цене и скорости строительства LNG-терминалов", – пояснил он.

Справка. СПГ или LNG-терминал – специальные портовые сооружения, предназначенные для сжижения и отправки сжиженного природного газа, получения и регазификации сжиженного природного газа.

Новый пакет санкций: основные разногласия ЕС

Накануне СМИ писали, что в Евросоюзе продолжаются интенсивные политические консультации по 6-му пакету санкций.

Ожидают, что ЕС таки введет эмбарго на российскую нефть. Однако газ из государства-агрессора под ограничения якобы не попадет.

Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия, получающие большую часть этих ресурсов из России.

Однако недавно Германия согласилась прекратить поставки российской нефти. Это открывает путь ЕС к введению эмбарго на поставки сырой нефти из России. Поэтому этот пункт могут включить в следующий пакет санкций против России.

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