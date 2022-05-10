За апрель правительство направило на выплату внутриперемещенным лицам 5,2 миллиарда гривен в Ощадбанк.

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Когда поступят деньги

Последний транш в размере 1,1 миллиарда гривен перечислили на прошлой неделе. Переселенцы получат деньги, как только Ощадбанк перечислит эти деньги на счета людей в банках, которые переселенцы указали в заявлении. Это займет несколько дней.

Однако еще не все заявления поступили в Минсоцполитику, поскольку некоторые области делают это медленнее, учитывая технические и человеческие ресурсы.

Если вы еще не получили выплату, не беспокойтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату помощи на проживание внутриперемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Марина Лазебная министр социальной политики Украины

Следующий транш планируется уже на этой неделе. В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через сервис Дия. До сих пор не все заявки были обработаны, а это еще одна причина задержек.

Размер помощи

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Важно, что эта помощь не влияет на получение других социальных выплат и льгот. То есть она не причисляется к совокупному доходу семьи.

Марина Лазебная подчеркнула, что люди, которые вернулись домой, но имеют уничтоженное недвижимое имущество из-за войны, все равно продолжат получать выплаты. Но для этого нужно подать заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Помощь от имени малолетних детей

Многие дети покинули дома без родителей. Им также предусмотрена помощь. Заявление от малолетнего ребенка можно подать до 15 мая. Такие дети получат выплаты и за прошлые месяцы, начиная с марта.

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