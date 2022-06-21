Какие выплаты ВПЛ получат за май и почему есть задержки

В Минсоцполитики уверяют, что, несмотря на задержки, выплаты от государства получат все ВПЛ. Как получить помощь, кто на нее имеет право и на какие выплаты могут рассчитывать украинцы, рассказываем дальше.

Почему выплаты задерживаются

Поступления выплат украинцам задерживаются, по словам Лазебной, прежде всего из-за большого количества людей, которые перемещаются, а также из-за задержки с регистрацией ВПЛ. В Минсоцполитики напомнили, что помощь на проживание за март – апрель получили почти 2 миллиона семей ВПЛ.

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Минфин же в свою очередь сообщил, что в мае из госбюджета было направлено 5,1 миллиарда гривен на социальную помощь и компенсации.

Гарантирование надлежащей социальной поддержки наших граждан является одним из приоритетов. Больше всего усилий, конечно, направлено на то, чтобы обеспечить выплаты людям, которые стали заложниками ситуации, вызванной РФ,

– подчеркнул заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Размер выплат для внутренне перемещенных лиц зависит от возраста:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

для остальных – 2 тысячи гривен.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц / инфографика Минсоцполитики

Напомним, что выплата помощи осуществляется через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении на помощь. Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Почему выплаты ВПЛ могли отменить

С 1 мая 2022 года были отменены выплаты для тех, кто вернулся домой, однако если ваше жилье было разрушено или повреждено, то выплаты будут поступать дальше. Также выплаты оставили для лиц, жилье которых находится в зоне боевых действий, и они не могут вернуться домой.

В список территорий, куда не может вернуться население из-за боевых действий, вошли 270 территориальных общин из 8 областей Украины. С полным список можно ознакомиться здесь.

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Кто имеет право на статус ВПЛ

Статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица) может получить взрослый человек в возрасте от 18 лет и ребенок в возрасте от 14 до 18 лет лично. Малолетние дети до 14 лет, недееспособные или лица, дееспособность которых ограничена, через законного представителя. Им могут быть родители, родственники, опекуны и т.д.

Также на такой статус могут рассчитывать и лица без гражданства и те, кто имеет вид на постоянное место жительства, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома.

Какие еще выплаты могут получить украинцы

Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек, по состоянию на 11 мая. Больше всего населения выехало из Харьковской области.

Кроме 2 тысяч от государства население может еще рассчитывать на компенсацию за коммунальные услуги, а также получить деньги во время эвакуации прямо на вокзале. Также денежная компенсация предусмотрена для тех, кто устроит на работу переселенца.

Компенсация за коммунальные услуги

Если украинец приютил или хочет приютить у себя дома переселенца, то может рассчитывать на 450 гривен, как компенсацию за коммунальные услуги. Чтобы получить эти средства нужно:

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Прихисток;

подать соответствующее заявление в ОМС при поселении переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и переселенцах, которые проживали;

получить компенсацию.

Деньги во время эвакуации

Население, которое вынуждено покинуть свои дома из-за боевых действий, может рассчитывать на единовременную денежную помощь прямо на вокзале во время эвакуации. Чтобы получить деньги, нужно обратиться за помощью не позднее одного дня с момента прибытия.

Сумма денежной помощи составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет. В Укрзализныце также подчеркнули, что на такую единовременную помощь могут получить также украинцы, проживающие на деоккупированных территориях.

Выплаты за устройство на работу переселенца

Работодатели могут получить 6,5 тысячи гривен от государства за нанятого на работу переселенца. Оформить заявку для получения компенсации можно через портал Дия. Деньги работодатель получит за первый и второй месяц работы переселенца.

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