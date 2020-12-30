Миссия Международного валютного фонда начнет 2 раунд своей работы с Украиной уже в начале января 2021. При этом еще в рамках программы, рассчитанной на 2021, Украина ожидает следующий транш в 700 миллионов долларов.

Когда Украина возобновит переговоры с МВФ

Международный валютный фонд пошел на рождественские каникулы. Поэтому второй раунд переговоров с Украиной будет в январе 2021 года. Об этом Министр финансов Сергей Марченко рассказал ТСН.

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На этом этапе Украина и МВФ будут обсуждать:

Формат будущей программы сотрудничества.

Следующие конкретные шаги, которые ожидают от Украины.

Структурные маяки на период 2022 – 2023 годов.

По словам Марченко, это важно для понимания того, как дальше Украина будет "балансировать бюджет, размер дефицита".

Это нормальная профессиональная дискуссия с экспертами, с нашими партнерами,

– подчеркнул министр Марченко.

Какого размера следующий транш может ожидать Украина

Срок действия текущей программы МВФ будет действовать в 2021, а вот после ее завершения станет ясно, какая именно поддержка от международных партнеров Украины нужна в дальнейшем.

Впрочем, в рамках текущей программы Украина может рассчитывать на следующий транш в размере 700 миллионов долларов.

Марченко напомнил:

1 транш на 2,1 миллиарда Украина получила в июне 2020.

Еще 2 транша по 700 миллионов должны были быть, но их перенесли.

Ожидать этого "пропущенного" транша можно в марте – если удастся выполнить все условия МВФ. Сейчас речь идет об антикоррупционной и судебной реформах – "в Фонде больше всего акцентируют на реализации именно этих мер".

Нужны деньги МВФ Украине

"Безусловно, кредитные средства МВФ Украине нужны", – убежден министр финансов.

Но не менее важно доверие к Украине как партнеру. Поэтому нам важно быть в этой программе и добросовестно выполнять взятые на себя обязательства,

– подчеркнул Марченко.