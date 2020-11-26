Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций и инкассаторских компаний. Отныне осуществить их можно будет с помощью смартфона и мобильного приложения "Дия".

Новые нормы начнут действовать уже с 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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О каких изменениях идет речь

Идентифицировать и верифицировать клиента или его представителя банки смогут по цифровому паспорту или заграничному цифровому паспорту в мобильном приложении "Дия".

Упрощается процедура приема на исследование сомнительных купюр и монет как национальной валюты, так и иностранной. Отныне вместо паспортных данных клиент должен предоставить номер телефона, или электронный адрес.

На инкассаторские компании распространяются отдельные требования. Раньше они касались только банков. Речь идет об изъятии и передаче сомнительных банкнот в Национальный банк и обращении в правоохранительные органы.

Такие новации упростят проведение кассовых операций банков во время обслуживания клиентов, а также улучшат качество наличности национальной валюты, находящейся в обращении,

– отметили в НБУ.

Важно знать! В Национальном банке Украины предупреждают о махинациях с деньгами. Мошенники присылают сообщения о предложениях "онлайн-компенсаций" от государства. Деньги, которые предлагают махинаторы, должны пойти якобы на оплату коммунальных и медицинских услуг. Речь идет даже о выплате пособия при инфицировании коронавирусом. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.