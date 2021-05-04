Потом решили первой пустить "Укрзализныцю". Ведь якобы у них почти дефолт, поэтому нужно подождать.

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По словам Коболева, такое отношение власти в широком смысле сначала ударит по "Нафтогазу", а затем вернется ко всей стране.

Такое отношение (власти – 24 канал) – как к "тузику",

– сказал экс-глава "Нафтогаза".

Он отметил, что компания была и остается главным источником наполнения бюджета. "В моем контракте нет такого показателя, как прибыль. Есть такой, как чистые трансферы из бюджета", – сказал Коболев.

Чистые трансферы 2020 года, как он отметил, были рекордно высокими. Следовательно по этому показателю претензий формально не может быть.

"Мой контракт довольно известная штука. Там нет никаких секретов. Поэтому я вижу причину изменений в том, что мы как менеджмент действуем в рамках законодательства, интересов компании", – также сказал бывший глава "Нафтогаза".

Кстати! Коболев заявил, что "Нафтогаз" не сможет нормально работать без наблюдательного совета. Ведь он согласовывает крупные сделки и принимает важные решения.

Он отметил, что такие интересы приводят к тому, что государство получает рекордные деньги на счетах компании: "Иначе работать ни мне, ни другим членам правления "Нафтогаза" будет неинтересно".

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