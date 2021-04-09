Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался комментировать информацию об убытках компании в 2020 году.

Он подчеркнул, что не имеет права говорить о финансовых показателях группы до официального обнародования отчетности.

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По правилам, соблюдения которых от нас требуют инвесторы и акционер, компания обязательно скоро обнародует документы со всеми комментариями и пояснениями,

– пояснил глава "Нафтогаза".

В то же время Андрей Коболев назвал данные об убытках в 36,93 миллиарда гривен в 2020 году некорректными. Однако никаких аргументов против также не привел.

Что известно об убытках "Нафтогаза"

По информации "Экономической правды", в 2020 году НАК "Нафтогаз" получил 36,93 миллиарда гривен совокупного убытка по сравнению с 9,9 миллиарда гривен совокупного дохода за 2019 год.

Также отмечается, что в январе – июне 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.