Коболев объяснил свои многомиллионные премии в "Нафтогазе" в убыточном 2020 году

Андрей Коболев объяснил многомиллионные премии руководства "Нафтогаза" в убыточном 2020 году. Он отметил, что их начислили за выполненные перед бюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли.

В интервью изданию Коболев заявил, что вопрос с формулировкой "Почему менеджмент "Нафтогаза" получил большие премии на фоне многомиллиардных убытков" – от начала манипулятивные.

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Объяснение Коболева о заоблачных премиях в 2020 году

Менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто выполнил хорошо, кто плохо. Все зафиксировано в системе управления талантами,

– отметил экс-глава правления компании.

По его словам, каждый из директоров и членов правления "Нафтогаза" получил премии в пределах максимально разрешенного лимита, который прописан в контракте каждого сотрудника компании.

Коболев убежден, что компания выполнила свои обязательства по чистым денежным переводам в бюджет на 100%, которые ранее согласовывала с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

"Доходность в отдельно взятом году не является главным показателем эффективности компании", – подчеркнул он. Коболев добавил что умного акционера прежде всего интересует денежный поток, который генерирует бизнес сейчас и будет генерировать в будущем.

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